Украина приостановила прокачку газа в подземные хранилища

По оперативным данным АО «Укртрансгаз», Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища (ПГХ). Об этом сообщает РИА Новости.

Если по состоянию на 1 октября туда поступило 13,94 миллиона кубометров, то 2 октября объемы снизились до 0,61 миллиона. А к 3 октября пополнение и вовсе не велось.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, который будет поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. Позднее, 1 октября, «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины.

При этом на торгах в понедельник, 4 октября, цены на газ в Европе снова выросли. К утру понедельника ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достигал 1200,36 за тысячу кубометров. На этом фоне до рекордных значений подскочили акции «Газпрома»: ценные бумаги торговались по 369,5 рубля за штуку.