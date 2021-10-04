Возобновление транзита газа в Венгрию через Украину опровергли

Транзит газа в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся. В настоящее время идет реэкспорт из хранилищ. Факт возобновления транзита опроверг «Оператор ГТС Украины», сообщает ТАСС.

«В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — прокомментировал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

1 октября оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) объявил, что «Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

О возобновлении транзита стало известно в воскресенье, 3 октября.