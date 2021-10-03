Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлен

Венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ заявил о возобновлении транзита российского газа в страну через Украину в воскресенье, 3 октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте оператора.

Согласно этим данным на 22:00 по московскому времени, поток газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час, в то время как ранее в течение дня прокачка полностью отсутствовала.

1 октября оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) объявил, что «Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

Позже директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова заявила, что страна нашла замену Венгрии на газовом рынке — Киев переориентирует импорт топлива на точки соединения с Польшей, Румынией и Словакией.

