На Украине перекрытие транзита газа связали с водной блокадой Крыма

Представитель Комсомола Украины Александр Кононович связал перекрытие транзита газа с водной блокадой Крыма. Он заявил, что соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит Киев возможности распоряжаться чужими ресурсами. Об этом Кононович рассказал на YouTube-канале музыканта Тарика Незалежко, передает РИА Новости.

По его словам, раньше Украина могла «отбирать» российский газ у Венгрии, а теперь будет вынуждена нести дополнительные расходы, в том числе на газовую инфраструктуру.

«Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли, так же как и вы перекрыли в Крым воду», — сказал Кононович.

Ранее председатель Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник предрек стране экономический кризис с волной банкротств, безработицей и резким ростом цен.

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.