Украине предрекли волну банкротств и безработицу

Украину ждет экономический кризис с волной банкротств, безработицей и резким ростом цен. Это предрек председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник в своем Facebook.

Он указал на то, что Киев приобретает газ по биржевым ценам, и топливо обходится Украине в 3,5 раза дороже чем другим странам. «Цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине — 1100 евро», — уточнил эксперт.

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По его словам, стоимость энергоносителей включена в конечную стоимость любого производимого продукта, и в какой-то момент «потребители не смогут покупать, а производители не смогут повышать цены». «Дальше заводы и фабрики остановятся, люди останутся без работы. Вопрос банкротств — вопрос времени, — предупредил Олейник. — Это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии».

2 октября с похожим заявлением выступил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он предсказал стране неизбежный энергетический кризис в зимний период из-за нехватки газа для отопления после того, как объемы его транзита в Европу через украинскую территорию были снижены.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к разрушению страны. Он напомнил, что российский «Газпром» начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины. «Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — написал политик.

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

