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Украине предрекли неизбежный кризис зимой

Экс-министр экономики Украины Суслов предрек стране тяжелый энергетический кризис зимой
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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране неизбежный энергетический кризис в зимний период из-за нехватки газа для отопления после того, как объемы его транзита в Европу через украинскую территорию были снижены. Об этом он рассказал в эфире канала «Первый независимый» во время ток-шоу, которое было посвящено проблеме газоснабжения Украины, передает РИА Новости.

Суслов согласился с мнением экономиста Алексея Куща о том, что из-за сокращения транзита уменьшается возможность физического отбора газа из трубы, что может привести к кризису. Он объяснил, что зимой для поддержания экспорта Украина берет газ из трубы и уже после отправляет в Европу запасы, которые находятся в хранилищах. На западе Украины в хранилищах находятся 18,7 миллиарда кубометров сырья, добавил экс-министр.

Помимо этого, Суслов подчеркнул, что теоретически данную проблему можно решить и обеспечить достаточное количество газа для отопления. Он также резюмировал, что так или иначе Украину ожидает тяжелый кризис.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к разрушению страны. Он напомнил, что российский «Газпром» начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины. «Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — написал политик.

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

С 1 января 2021 года заработал «Балканский поток», по которому российский газ может идти в Сербию в обход Украины. Позднее через эту систему получать газ сможет и Венгрия.

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