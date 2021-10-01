В Госдуме сочли возмущение Украины Венгрией из-за российского газа лицемерием

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел лицемерием и политическим двоемыслием возмущение Киева тем, что Венгрия подписала с Россией новый газовый контракт в обход Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что Москва выполняла и будет выполнять все взятые на себя обязательства, но без принуждения и не в ущерб собственным интересам. Он добавил, что в случае с решением Будапешта отсутствовала политическая подоплека. Премьер-министр Виктор Орбан четко ответил на претензии, что без договоренностей с «Газпромом» венгерским потребителям пришлось бы платить за топливо гораздо больше, поэтому речь шла только о более выгодных условиях.

«Говоря иными словами, на Украине крайне возмутились тем, что больше не смогут получать часть денег за транзит газа из страны, которую на государственном уровне называют "оккупантом" и "агрессором". Яркий пример политического двоемыслия и лицемерия», — заключил Слуцкий.

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

В МИД Украины решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.

