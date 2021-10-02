Украину обвинили в «газовой наркомании» и посоветовали прекратить ждать «халяву»

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко обвинил Украину в «газовой наркомании» и посоветовал прекратить жить в ожидании «халявы». Он поблагодарил в статье порталу «Гордон» Венгрию за то, что она преподала Киеву урок, отказавшись от транзита через украинскую территорию.

Политолог указал, что Будапешт поступает ровно так, как ему выгодно, выбирая транзит через Сербию и Австрию с учетом своих национальных интересов, поэтому претензии властей Украины смешны.

Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки, с ним связанные. И какие выводы делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет Юрий Романенко Фото: Юрий Романенко/ Facebook

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Романенко добавил, что теперь Киеву предстоит найти 50 миллионов долларов ежегодно, чтобы «поддерживать давление в трубе» после исчезновения венгерского транзита. Он предсказал стране болезненный период «ломки» и осознания, что никто ничего ей не должен. По мнению политолога, самая большая проблема страны — это коллективная глупость и токсичные фантазии, которые придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.

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1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

В МИД Украины решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.

«Газпром» разрушит Украину

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива написал в своем Telegram-канале, что «Газпром» разрушит Украины, начав поставки через «Балканский поток». По его мнению, такое развитие ситуации это «начало конца украинской экономики» и впоследствии развал страны.

Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти. Все это было сделано в угоду их американских партнёров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее Илья Кива Фото: Илья Кива/ Facebook

Ранее депутат Верховной Рады Украины София Федына обвинила Россию в подсаживании Евросоюза на «газовый героин». По ее словам, в условиях рекордного роста цен на газ некоторые европейские страны могут последовать примеру Венгрии и заключить контракт с «Газпромом» на поставку топлива в обход Украины, что сделает их еще более зависимыми от России.

Реакция в России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале отметил, что возмущения Украины являются примером политического лицемерия и двоемыслия.

Говоря иными словами, на Украине крайне возмутились тем, что больше не смогут получать часть денег за транзит газа из страны, которую на государственном уровне называют «оккупантом» и «агрессором». Яркий пример политического двоемыслия и лицемерия Леонид Слуцкий Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости

Депутат пояснил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действовал в интересах собственного народа, поскольку людям пришлось бы платить больше без соглашения с «Газпромом». Он подчеркнул, что Россия выполняет взятые на себя обязательства и продолжит это делать, однако без давления, принуждения и не в ущерб собственным интересам.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что транзит в обход территории Украины является закономерным последствием, и президент Владимир Зеленский не в состоянии исправить ситуацию, несмотря на его усилия.

В современном мире некрупная региональная тема не может долго быть в центре внимания. От Украины устали. Мечущийся по миру в поисках поддержки Зеленский исправить это не в состоянии. Украина медленно, но верно уходит на второй план мировой политики. Пока что — на второй Алексей Пушков Фото: Pavel Kashaev/ Globallookpress.com

Сенатор указал, что у всех стран есть свои интересы, так, у США это противостояние с Китаем, для Турции – проблемы на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе — вопрос беженцев и коронавирус, поэтому поддержка территориальной целостности Украины для них ушла на второй план.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что выбор «Турецкого потока» в качестве трубопровода, по которому газ пойдет в Венгрию, стал следствием политики Украины. По его словам, на Украине по какой-то причине убеждены, что весь мир должен работать на Киев в вопросах поставок газа. В случае же, если кто-то откажется от сотрудничества с ними, они начинают вредить.

