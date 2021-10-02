Украине предрекли глобальное противостояние и распад страны

Экс-депутат Рады Мураев: Украина может быть разделена между соседними государствами

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина 24» предрек стране глобальное противостояние, распад и раздел между соседними государствами. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший парламентарий отметил, что Украина может не пережить «третьего Майдана» и выразил свое негативное отношение к неконтролируемой уличной демократии. По мнению политика, на территорию страны нацелились соседи.

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Так, Мураев уверен, что Польша из чувства справедливости хочет получить Галичину, Венгрия — Закарпатье, и уже вкладывает туда средства, а Румыния намеревается забрать город Измаил.

«Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их. Опять-таки, Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние — нас просто поделят», — сказал экс-депутат.

Он также обратился к украинцам, которые полагают, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца» и предрек им десятилетия переходного периода, приведя в пример Косово.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине диктаторство «не приживается», и тому уже есть примеры. Оно возможно в краткосрочном промежутке времени, и плохо заканчивается. «Поэтому я уверен, что Украина таким путем не пойдет. Украина идет путем Европы. Я думаю, что никакому президенту это не удастся сделать», — сказал политик.

