Украина пообещала построить стену вдоль границы с Россией и Белоруссией

В МВД Украины пообещали построить стену вдоль границы с Россией и Белоруссией

Власти Украины пообещали построить «стену» вдоль всей протяженности границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщается на сайте МВД.

1 октября глава МВД Денис Монастырский осмотрел недавно оборудованный участок границы с РФ в Луганской области. Там возведен комплекс защитных инженерных сооружений, который включает противотранспортный ров и вал, контрольно-следовую полосу, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальную систему видеонаблюдения.

По словам Монастырского, такая система защищает от военного вторжения, диверсантов, нелегальной миграции и контрабанды. Государство приложит все усилия, чтобы обустроить границу с Россией и Белоруссией, заверил он. «В следующем году предстоит "большое строительство границ"», — заявил министр.

Он отметил, что для полного обустройства границ необходимо 17 миллиардов гривен (637 миллионов долларов). МВД уже обратилось к правительству с просьбой заложить эту сумму в бюджет 2022 года.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. В мае 2021-го сообщалось, что построено больше половины защитных сооружений.