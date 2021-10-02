Соратник Зеленского заявил о зашитом в ДНК «гене» коррупции у украинцев

Глава «Слуги народа» Арахамия заявил, что у каждого украинца есть «ген» коррупции в ДНК

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в программе на телеканале «Украина 24», что у каждого украинца в ДНК якобы есть «ген» коррупции.

Материалы по теме «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть? Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?

Политик отметил, что на всех уровнях есть лица, которые хотят иметь «какого-то кума, который за него хочет что-то порешать». «К сожалению, это на каждом уровне можно наблюдать: начиная от самоорганизации во дворе, ОСМД и до самого верха. Вот так оно работает. Коррупция в ДНК на Украине просто зашита», — заявил соратник Зеленского.

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, в свою очередь, отреагировал на заявление политика в своем Facebook, раскритиковав его и заявив, что «рыба всегда гниет с головы». По его мнению, коррупция не заложена в ДНК ни одного человека, а воруют потому, что вместо борьбы с коррупцией власть ее возглавила.

Ранее член Европейской счетной палаты Юхан Партс сравнил распространение коррупции на Украине с эпидемией и отметил, что в Европейском союзе (ЕС) отсутствуют столь же коррумпированные государства. По его словам, Украина могла бы быть «очень богатой», однако «небольшая группа людей» смогла сконцентрировать в своих руках большие финансовые ресурсы и «взять в заложники всю страну».