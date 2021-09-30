На Украине решили защищать бизнес и бороться с нелегальными рынками

В МВД Украины создадут офис по вопросам защиты бизнеса для борьбы с нелегальными рынками

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины появится офис по вопросам защиты бизнеса для создания справедливой предпринимательской среды. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, его цитирует пресс-служба ведомства.

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По его словам, МВД должно стать центром поддержки и защиты бизнес-среды на Украине. Чтобы достичь данной цели, отметил Монастырский, ведомство решило сконцентрироваться на нескольких направлениях в борьбе с нелегальными рынками. В частности, необходимо провести детенизацию рынков табака, спирта и горючего, где наблюдается наибольшее число нарушений по уплате налогов.

«Мы понимаем, что правоохранительная система может направить мощный сигнал о том, что нарушать закон нельзя», — отметил министр. Он также подчеркнул важность борьбы с рейдерством, коррупцией и контрабандой, а также с контрафактной продукцией и нарушением авторских прав.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко заявил, что президентство Владимира Зеленского не принесло значительных улучшений в социально-экономической сфере. Он отметил, что за два года в страну не пришел ни один новый инвестор, не стартовал ни один крупный проект, который мог бы оказать хоть какое-то влияние на бедственное положение экономики Украины. В стране, по словам Журавко, исчезает бизнес, процветают коррупция и рейдерские захваты.

Недовольство бизнес-средой на Украине высказала также президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы.

