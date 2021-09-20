Пандемия неожиданно сильно ударила по Украине

На Украине сократились потребительские расходы и инвестиции во втором квартале

Локдауны из-за пандемии COVID-19 ударили по экономике Украины сильнее, чем ожидалось изначально. О рецессии свидетельствует информация за второй квартал, которую приводит Государственная служба статистики Украины.

Детализированные данные показали, что потребительские расходы и инвестиции сократились. Особенно пострадали транспорт и гостиничный бизнес.

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«Для слабой экономики требуется больше времени, чтобы восстановиться, — сказала аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко агентству Bloomberg. — Мы все еще ниже 2019 года». Согласно ее прогнозу, рекордный урожай зерна станет единственным драйвером экономического роста в этом году.

Аналитики дают неоднозначные оценки дальнейшему развитию экономики. Хотя протоколы последнего заседания Центрального банка Украины показали, что повышений ключевой ставки больше не планируется, правительство столкнулось с потоком случаев заражения коронавирусом. В стране один из самых медленных темпов вакцинации.

Государственная служба статистики Украины улучшила свой прогноз касательно ВВП страны на второй квартал на 0,3 процентных пункта. По оценке Госстата, рост экономики составит 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Украина во второй раз подняла ключевую ставку на 0,5 процентного пункта 9 сентября, чтобы справиться с растущими ценами. Инфляция в стране достигла рекордных 10,2 процента впервые с 2018 года. Ключевая ставка теперь составляет 8,5 процента.