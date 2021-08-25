Президент Эстонии рассказала об опасности инвестиций в украинский бизнес

Вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. Такое заявление в интервью изданию «Европейская правда» сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд сразу после участия в саммите «Крымская платформа».

По словам политика, для привлечения иностранных инвестиций украинским властям еще предстоит работать над развитием безопасной экономической среды, несмотря на уже запущенные реформы. В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес.

Эстонский лидер отметила, что ей известно немало случаев, когда ее соотечественники-бизнесмены из-за несправедливости теряли огромные капиталы, вложенные в тот или иной сектор. «Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать — да», — сказала Кальюлайд, отмечая важность развития экономических отношений с республикой.

Кальюлайд находится с официальным визитом на Украине по случаю участия в саммите «Крымская платформа», который прошел в Киеве 23 августа. Участники саммита подписали итоговую декларацию, в которой утвердили готовность оказывать давление на Россию из-за ее «оккупационных» действий на полуострове.

Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз (ЕС) потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех своих оккупированных территорий в Крыму и Донбассе.