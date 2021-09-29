Главу миграционной службы Украины уволили из-за подозрений в коррупции

Кабинет министров Украины снял Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы (ГМС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко.

По его словам, решение было принято в ходе правительственного заседания в среду, 29 сентября. Парламентарий добавил, что исполняющей обязанности главы ГМС стала Наталья Науменко, до этого занимавшая пост главы департамента по вопросам иностранцев ГМС.

Ранее издание «УНН» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски на рабочем месте Соколюка и его заместителей в связи с подозрением в хищении средств в особо крупном размере во время строительства нового офиса службы в центре Киева.

В ходе расследования НАБУ выяснилось, что руководство ГМС систематически завышало сметную стоимость стройматериалов, а сами работы вели связанные с ГМС предприятия.

Обыски в различных государственных структурах Украины в последнее время проводятся регулярно. В частности, с начала мая проверки проходят в структурах Киевской городской государственной администрации, возглавляемой Виталием Кличко. Сам Кличко заявлял, в офисе президента Украины его считают главным конкурентом действующего главы республики, а потому при помощи обысков пытаются испортить ему репутацию и назначить вместо него «залетного ставленника».