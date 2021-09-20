Владимир Кличко оценил работу своего брата на посту киевского мэра

Владимир Кличко: меня часто путают с братом и благодарят за работу мэром Киева

Деятельность мэра Киева Виталия Кличко вызывает огромное уважение. Об этом украинский боксер Владимир Кличко заявил в интервью изданию lb.ua.

Он оценил работу своего брата на посту главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и заявил, что иногда ему становится его жалко. По мнению Владимира, Виталию приходится тратить много энергии и времени, чтобы оправдать надежды избирателей. «Но это призвание. Хоть и тяжело, но ему это нравится», — отметил спортсмен.

Он также заявил, что на улице его часто путают с братом, подходят к нему с вопросами про городское благоустройство и благодарят за работу. «Мне приятно, когда я, например, прохожусь по Пейзажной аллее, и мне, путая с Виталием, просто говорят «спасибо». Какому еще политику скажут спасибо?» — добавил Владимир.

В последние месяцы в структурах КГГА регулярно проходят обыски. По словам Виталия Кличко, в офисе президента Украины его считают главным конкурентом действующего главы республики, а потому пытаются испортить ему репутацию и назначить вместо него «залетного ставленника».