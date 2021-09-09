Кличко заявил о попытках отстранить его от власти «иезуитским способом»

Мэр Кличко заявил о попытках «иезуитским способом» отстранить его от управления Киевом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о попытках «иезуитским способом» отстранить его от управления городом, пишет Obozrevatel.

Он утверждает, что власть с помощью законопроекта о столице хочет лишить киевлян права избирать городское руководство. «Ключевой целью этого законопроекта является одно — убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху», — продолжил он, подчеркнув, что в Киеве должно быть местное самоуправление.

«Вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власти столицы, — уверен мэр. — Делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом таким иезуитским способом — через Верховную Раду».

Ранее Кличко сравнил Совет национальной безопасности и обороны с ЧК.

8 сентября сообщалось, что комитет Рады Украины может в ближайшие дни рассмотреть проект закона об ограничении полномочий Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации. Законопроект о разделении полномочий мэра столицы и главы КГГА был одобрен в первом чтении в 2019 году.

В последние месяцы в структурах киевской мэрии проходят обыски. Кличко утверждает, что в офисе президента его считают главным конкурентом, поэтому пытаются испортить ему репутацию и назначить в столичную администрацию «залетного ставленника».