В Раде рассмотрят законопроект об ограничении полномочий Кличко в Киеве

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства может в ближайшие дни рассмотреть законопроект об ограничении полномочий Виталия Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает «Зеркало недели. Украина».

По данным издания, законопроект о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА уже был одобрен в первом чтении в октябре 2019 года, получив 244 голоса, в основном от депутатов президентской партии «Слуга народа». Автором законопроекта выступил бывший депутат Рады и нынешний министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он говорил, что данная инициатива позволит вернуть киевлянам районные советы и, следовательно, возможность распоряжаться районами бюджетами. У столичного главы, отмечал Ткаченко, останутся только исполнительные функции, а свои решения он будет обязан согласовывать с главой КГГА, который отвечает за органы местного самоуправления, соблюдение законов и распределение средств между департаментами.

На данный момент Виталий Кличко мэр Киева. Он же возглавляет Киевскую городскую государственную администрацию. 18 августа Кличко заявил о том, что власти Украины дали задание силовикам испортить его репутацию с помощью обысков и поставить на его место залетного ставленника. Он считает, что за всем этим стоит офис президента Украины Владимира Зеленского.

Давление со стороны украинского лидера на Кличко часто связывают с его политическими амбициями. Несмотря на заявления мэра Киева о том, что он не намерен участвовать в президентских выборах, Зеленский видит в нем потенциального конкурента. Другим важным моментом является политический вес главы Киева, который может оказать влияние на результаты выборов.