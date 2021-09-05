Кличко призвал усилить санкции против России

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о необходимости санкций против российского трубопровода «Северный поток-2». К этому он призвал на встрече с немецкой молодежью в немецком Ганновере, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт партии «Удар».

«Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать "Северный поток — 2" как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Мы убеждены, что это — опасный проект для Украины и Европы, их энергетической безопасности», — заявил мэр Киева.

Он подчеркнул, что необходимы предохранительные механизмы против российского трубопровода, и Украина рассчитывает на поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек высказал мнение, что Украина не сможет повлиять на работу российского газопровода «Северный поток-2» даже с помощью США, поскольку Евросоюз не станет рушить свою экономику из-за личных симпатий и антипатий глав государств. До этого украинский президент Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме заявил, что США введут санкции против газопровода «Северный поток-2», если другие государства создадут энергетические проблемы Украине.