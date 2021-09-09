Кличко сравнил украинский Совет нацбезопасности с чекистами

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слухи о подготовке Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает Telegram-канал портала «Страна.ua».

Градоначальник сравнил СНБО, созданный при президенте Украины Владимире Зеленском, с большевистской Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК). По его словам, на сегодняшний день Совет нацбезопаности, подобно чекистам, «подменяет какие-либо институции».

«Это как когда-то ЧК в советское время принимало все решения. Коллективный орган, никто ни за что не отвечал. Сейчас то же самое», — объяснил Кличко. Он также выразил надежду, что у СНБО «хватит ума» не принимать решение о его отставке.

В августе в СМИ со ссылкой на источники в украинской власти высказывались предположения о том, что СНБО намерен принять решение об увольнении Кличко с поста главы КГГА. В частности, это связывали со сносом усадьбы Барбана в Киеве.

До этого украинский мэр заявлял, что власти Украины дали задание силовикам испортить ему репутацию обысками. По его мнению, за всем этим может стоять Владимир Зеленский.