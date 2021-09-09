Украинские силовики вновь обнаружили нарушения в работе администрации Киева

Сотрудники прокуратуры вновь выявили нарушения в работе департамента экономики и инвестиций и департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА), главой которой является мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным силового ведомства, в ходе обысков следователи вновь обнаружили факты незаконной передачи земель в центре Киева в частную собственность: ее продавали по заниженной стоимости, что привело к причинению значительного ущерба городскому бюджету.

Отмечается, что чиновники КГГА провели махинации под видом внесения изменений в некий инвестиционный договор. На данный момент проверяется причастность Киевского областного совета к нарушениям.

Ранее столичная прокуратура неоднократно проводила обыски и проверки в различных департаментах КГГА. Кличко утверждает, что в офисе президента его считают главным конкурентом, поэтому пытаются испортить ему репутацию и назначить в столичную администрацию «залетного ставленника».

8 сентября сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины может в ближайшие дни рассмотреть проект закона об ограничении полномочий Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации. Законопроект о разделении полномочий мэра столицы и главы КГГА был одобрен в первом чтении в 2019 году.