В ЕС сравнили коррупцию на Украине с эпидемией

Юхан Партс: коррупция на Украине несопоставима ни с одной из стран ЕС

Нет сомнений в том, что коррупция распространена на Украине в огромных масштабах. Об этом член Европейской счетной палаты Юхан Партс заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он сравнил распространение коррупции на Украине с эпидемией и отметил, что в Европейском союзе (ЕС) отсутствуют столь же коррумпированные государства. «Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация на Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС», — объяснил Партс.

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По его словам, Украина могла бы быть «очень богатой», однако «небольшая группа людей» смогла сконцентрировать в своих руках большие финансовые ресурсы и «взять в заложники всю страну». «Мы изучали убытки от этой коррупции для украинского бюджета — это миллиарды евро в год!» — обратил внимание эксперт.

Партс также подчеркнул, что для успешного развития в любой области Украине неизбежно потребуется достичь успехов в антикоррупционной деятельности и добиться «устойчивого верховенства права» в стране.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) сообщила, что «План трансформации Украины», который президент республики Владимир Зеленский представил в ходе визита в США, включает в себя коррупционные проекты. В политсиле заявили, что содержание документа противоречит национальным интересам страны и является «совершенно неподъемной, бредовой и утопической инициативой».