Закон об олигархах назвали инструментом политической коррупции властей Украины

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об олигархах станет инструментом «большой политической коррупции» в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и офисе президента. Такое мнение в Telegram-канале высказали сотрудники Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП), директором которого является политолог Руслан Бортник.

По словам экспертов, данный закон никак не связан с финансовой деятельностью олигархов, так как в нем отсутствуют механизмы конфискации их имущества и капиталов или привлечения бизнесменов к юридической ответственности.

Данная инициатива, отметили аналитики, направлена на полный контроль СМИ и политических партий украинскими властями, с целью сокращения политической конкуренции. Они пояснили, что теперь все предприниматели, которые хотят продолжить вести бизнес и получать от него доход в тех же крупных размерах, будут вынуждены «сдать свои политические активы» в СНБО или же прекратить финансирование СМИ и политических организаций, тем самым полностью утратив влияние на политику в стране.

«Когда в следующий раз, смотря телевизор, у вас возникнет вопрос "что они несут в эфире и какое это имеет отношение к реальной жизни" — вспомните этот закон. Теперь в эфирах будут только правильные темы и гости», — пояснили эксперты и назвали закон «декорацией для наивной публики».

23 сентября Верховная Рада приняла во втором, решающем чтении законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Оппозиция критиковала данный закон за наделение СНБО чрезмерными полномочиями.