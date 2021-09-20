Зеленского обвинили в желании узурпировать власть через закон об олигархах

Закон о «деолигархизации», который активно продвигает правящая партия «Слуга народа», нацелен на установление контроля за основными СМИ и монополизацию власти президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Олег Синютка.

По его словам, глава государства с помощью этой нормы стремится навязать авторитарную форму правления, однако рискует столкнуться с решительным отпором оппозиции и граждан. «Сущность этого закона — это, во-первых, монополизация и концентрация власти в руках Зеленского и его офиса, а во-вторых, это очень решительное наступление на свободу слова», — сказал Синютка, обвиняя президента в желании узурпировать власть.

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Он добавил, что по своей сути украинцы являются «демократической нацией», а потому любые искусственные попытки сконцентрировать власть в один руках заранее обречены на провал. «Поэтому сегодня общество оказывает такое сопротивление против принятия этого законопроекта», — отметил депутат.

Законопроект об олигархах Владимир Зеленский внес в Верховную Раду в июне текущего года. 1 июля инициатива была одобрена депутатами в первом чтении. Согласно документу, олигархом на Украине следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Таким людям будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателями объектов большой приватизации.

17 сентября комитет Рады по обороне и нацбезопасности поддержал ко второму чтению этот законопроект, в ходе заседания были учтены 13 правок из 1271. В частности, в документ внесли определение «представитель олигарха» и расширили термин «участие в политической жизни». При этом обязательство внесения электронных деклараций для олигархов отменили.