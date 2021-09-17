На Украине запустили систему мониторинга олигархов

Cовет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в августе запустил систему мониторинга олигархов. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, разработка информационно-аналитической системы была необходима в рамках реализации законопроекта об олигархах, который вскоре будет рассмотрен Верховной Радой во втором чтении.

«Она [система] сможет в процессе своей работы осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга», — отметил Данилов. Он также рассказал, что система может работать со всеми видами документации, в том числе с секретными данными.

17 сентября комитет Рады по обороне и национальной безопасности поддержал во втором чтении законопроект про олигархов, в ходе заседания были учтены 13 правок из 1271. В частности, в документ внесли определение «представитель олигарха», расширили термин «участие в политической жизни». При этом обязательство внесения электронных деклараций для олигархов отменили.

В июле закон об олигархах был одобрен Верховной Радой в первом чтении. Согласно документу, олигархам запретят делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателями объектов большой приватизации.

