На Украине запустят систему мониторинга за деятельностью олигархов

На Украине в 2021 году будет запущена система мониторинга за деятельностью олигархов

На Украине в 2021 году запустят систему мониторинга за деятельностью олигархов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Решение было принято на закрытом заседании СНБО в Киеве. Систему планируют запустить до 7 сентября, когда Верховная Рада рассмотрит во втором чтении закон об олигархах. Кто попадет в этот перечень, Данилов не уточнил.

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Также в заполняемые олигархами декларации будет внесена графа о наличии второго гражданства. То же коснется деклараций для государственных служащих.

Кроме этого, на заседании был рассмотрен ряд других вопросов. По словам Данилова, совет ввел санкции против девяти украинцев, которые ранее попали под санкции США. Миллиардер Игорь Коломойский, депутаты украинского парламента Александр Дубинский и Андрей Деркач под ограничения не попали, уточнил секретарь СНБО.

На заседании также обсудили вопрос безопасности государственных границ, однако, как подчеркнул Данилов, детали решений являются секретными и огласке пока не подлежат.

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции в отношении сотни украинских граждан. Киев установил, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Министерства финансов США, 127 живы, а три человека умерли. Относительно остальных информация проверяется, пояснил тогда Данилов.

1 июля закон об олигархах был одобрен Верховной Радой в первом чтении. Согласно документу, олигархом на Украине следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Олигархам запрещается делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателем объектов большой приватизации.