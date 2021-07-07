Бывший СССР
 
Последние новости
Кремль отреагировал на сообщения о заходе британских кораблей в «воды Украины»
Политолог оценил роль Медведчука во встрече Зеленского и Путина
Известному журналисту-расследователю прострелили голову в Нидерландах
Регина Тодоренко рассказала о сложностях работы в «Орле и решке»
Риск столкновения МКС с UNKNOWN оценили
Житель Киева открыл стрельбу по полицейским и заперся в квартире
В Москве появился сервис доставки еды для больных коронавирусом 
Трамп рассказал о хороших делах Гитлера
Жену Владимира Меньшова перевели в реанимацию после его смерти
Новости партнеров
Прослушать новость

Борьбу Зеленского с олигархами назвали обнулением украинских ценностей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начал активную борьбу с олигархами с целью беспрепятственного переизбрания на второй срок. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог Станислав Белковский.

По его мнению, Зеленскому важно нейтрализовать влияние олигархов на политические процессы в стране, для чего он внес соответсвующий законопроект в Верховную Раду.

«Закон будет преподнесен народу как огромная победа в судьбе Украины. Зеленский всячески акцентирует, что с его приходом началась новая эпоха — он "обнуляет ценности" первых трех десятилетий существования независимого государства», — отметил политолог.

Белковский, однако, считает, что действия Зеленского — это пиар-компания, а не реальный инструмент борьбы, поскольку закон будет применяться выборочно и мало что изменит в жизни олигархов. Политолог считает, что они не прекратят спонсировать политические силы, но схемы для продвижения олигархами своих интересов изменятся.

Ранее в интервью «Ленте.ру» Белковский раскрыл главную цель Зеленского до окончания срока его полномочий. Политолог не исключил возможности проведения досрочных президентских выборов на Украине до 2024 года. При этом он считает, что Зеленский все больше избирает в качестве ролевой модели в политике своего российского коллегу Владимира Путина.

1 июля закон об олигархах был одобрен Верховной Радой в первом чтении. Согласно документу, олигархом на Украине следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Олигархам запрещается делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателем объектов большой приватизации.

В конце марта Зеленский объявил о начале деолигархизации Украины. Он охарактеризовал борьбу с олигархами словами «Украина дает сдачи».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленского уличили в желании стать украинским Путиным
В Верховной Раде предложили запретить олигархам избираться в мэры
Украина связала членство в НАТО с победой над олигархами
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:1522 июня

Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.

Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
11:32 6 июля

Тихановская отреагировала на приговор Виктору Бабарико

11:26 6 июля

Одесские депутаты разволновались и забыли украинский язык

11:06 6 июля

На учениях НАТО обнаружили «двойника» Зеленского

Бывший СССР00:01 5 июня

Триумф патриотизма.

На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?
10:07 6 июля

В Белоруссии вынесли приговор Виктору Бабарико

10:06 6 июля

Донецк и Луганск захотели провести встречу с представителями США

09:12 6 июля

Соратники Медведчука обвинили СБУ в фабрикации экспертиз по его делу

Бывший СССР00:01 1 июня

Пекинская удавка.

Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
03:32 6 июля

Белоруссия подготовила ответ на санкции Евросоюза

03:10 6 июля

На Украине раскрыли план окончательного развала страны

03:03 6 июля

В МИД Украины отреагировали на скандал с выгнавшим украинцев польским пилотом

Россия
В российском регионе произошла вспышка COVID-19 в интернате для детей-инвалидов
«Возили по церквям и психотерапевтам»
История гея о жизни в России, неудачном браке с женщиной и любимых детях
Москвичам с сертификатом о вакцинации упростят доступ в МФЦ
Россиян спросили о необычном способе спасения от жары
 
В российском регионе ввели универсальные «антиковидные» пропуска
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.
Он рухнул при посадке
В Сочи несколько сотен человек получат компенсации после подтопления домов
Все материалы
Мир
Евросоюз вернется к обсуждению России
В Израиле рассказали об использовании президентом грима и парика
Войны за морское господство ушли в прошлое.
Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Между террористами из «Талибана» и властями Афганистана начались переговоры
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Лавров заявил о готовности использовать военную базу России в Таджикистане
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Все материалы
Бывший СССР
Борьбу Зеленского с олигархами назвали обнулением украинских ценностей
«Чтоб конкуренты в земле лежали»
Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
Политолог оценил роль Медведчука во встрече Зеленского и Путина
«Мы тут как подопытные»
Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России?
Житель Киева открыл стрельбу по полицейским и заперся в квартире
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
«Куратор» Украины из Госдепартамента возглавит посольство США
Все материалы
Экономика
Рекордные траты Минфина поставят рубль под угрозу
Рекордный рост цен в Турции разрушил планы Эрдогана
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию
Поющий Енисей.
Сибирский юношеский оркестр выступил на фоне каскадов водосброса ГЭС En+ Group
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Готовившего массовые расстрелы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ показала видео операции против готовивших серию терактов в России
«Трудно людей на смерть посылать»
Как авария на советской атомной подлодке К-19 едва не привела к третьей мировой войне
ФСБ задержала готовивших серию терактов в России
Все материалы
Наука и техника
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Известному журналисту-расследователю прострелили голову в Нидерландах
Регина Тодоренко рассказала о сложностях работы в «Орле и решке»
Наркотики, тюрьма, заговоры:
 
Гарик Мартиросян предложил использовать принципы «Дома-2» в российском футболе
Девушка придумала гениальный способ подтвердить неверность партнера
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог предупредил об опасности популярного метода похудения
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Рогатый Человек-сатана отрезал себе пальцы и вставил клыки
Толпа расправилась с напавшим на ребенка леопардом
11-летний вундеркинд окончил университет за один год и задумался о бессмертии
Одержимые огнем.
Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Все материалы
Купе BMW второй серии сменило поколение
Новый S-Class: это надо видеть
Мы уже не знаем, как описывать этот Mercedes словами, поэтому сняли видео
Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров
Новый Kia Sportage: раскрыты моторы и оснащение
Южнокорейский кроссовер готовится к дебюту с двумя классическими ДВС
Российский авторынок завершил первое полугодие в плюсе
Концепт Opel Junior: первая работа Криса Бэнгла
Концепт-кар из восьмидесятых с дизайном девяностых и технологиями 2000-х
АвтоВАЗ начнет выпускать электрокары и гибриды на новой платформе
Все материалы
Среда обитания
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом
В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
В крупных городах России начало дешеветь жилье
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Судебные приставы пришли в квартиру бывшей жены Пригожина
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В музее Шолохова под Ростовом создадут туристический кластер с кафе и гостиницей
В Санкт-Петербурге проведут марафон классической музыки
В Башкирии открыли памятник мифическому крылатому коню Акбузату
Россияне назвали самые познавательные направления для путешествий по стране
На горнолыжном курорте Эльбруса установили рекорд
Военные очистят от мусора заповедный остров Врангеля
В Дагестане создадут мусороперерабатывающие объекты
Все материалы