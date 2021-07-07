Борьбу Зеленского с олигархами назвали обнулением украинских ценностей

Президент Украины Владимир Зеленский начал активную борьбу с олигархами с целью беспрепятственного переизбрания на второй срок. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог Станислав Белковский.

По его мнению, Зеленскому важно нейтрализовать влияние олигархов на политические процессы в стране, для чего он внес соответсвующий законопроект в Верховную Раду.

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«Закон будет преподнесен народу как огромная победа в судьбе Украины. Зеленский всячески акцентирует, что с его приходом началась новая эпоха — он "обнуляет ценности" первых трех десятилетий существования независимого государства», — отметил политолог.

Белковский, однако, считает, что действия Зеленского — это пиар-компания, а не реальный инструмент борьбы, поскольку закон будет применяться выборочно и мало что изменит в жизни олигархов. Политолог считает, что они не прекратят спонсировать политические силы, но схемы для продвижения олигархами своих интересов изменятся.

Ранее в интервью «Ленте.ру» Белковский раскрыл главную цель Зеленского до окончания срока его полномочий. Политолог не исключил возможности проведения досрочных президентских выборов на Украине до 2024 года. При этом он считает, что Зеленский все больше избирает в качестве ролевой модели в политике своего российского коллегу Владимира Путина.

1 июля закон об олигархах был одобрен Верховной Радой в первом чтении. Согласно документу, олигархом на Украине следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Олигархам запрещается делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателем объектов большой приватизации.

В конце марта Зеленский объявил о начале деолигархизации Украины. Он охарактеризовал борьбу с олигархами словами «Украина дает сдачи».

