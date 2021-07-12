На Украине опровергли желание создать реестр запрещенных СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг информацию о наличии у ведомства желания создать санкционный реестр запрещенных СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в СНБО не занимаются созданием подобного списка запрещенных ресурсов.

Данилов подчеркнул, что сейчас СНБО изучает возможность запретить на Украине трансляцию тех СМИ и соцсетей, которые попали под санкции ранее. «Провайдеры должны все это отработать для того, чтобы мы были уверены, что они не работают на нашей территории», — объяснил он.

Данилов также добавил, что в СНБО обращают внимание на «негативные процессы», которые происходят в Facebook и Telegram, но не рассматривают блокировку этих приложений. «Заблокировать полностью Facebook, я считаю, просто невозможно», — заключил он.

Ранее член Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев рассказал о намерении СНБО создать на Украине реестр запрещенных сайтов, которые будут блокироваться интернет-провайдерами. По его словам, этот механизм может быть использован для политической цензуры и бизнес-разборок. Подвергнуться блокировке могут в том числе и российские ресурсы.