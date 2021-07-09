На Украине решили блокировать неугодные сайты

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о создании в стране реестра запрещенных сайтов. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Страна.ua» со ссылкой на члена Интернет-ассоциации Украины Максима Тульева.

По его словам, туда буду вносить неугодные ресурсы, которые будут блокироваться интернет-провайдерами.

Тульев сравнил реестр с аналогичным ему российским списком запрещенных сайтов, который находится в ведении Роскомнадзора. Он подчеркнул, что блокировка сайтов на Украине может быть использована для политической цензуры и «бизнес-разборок», а подвергнуться ей могут в том числе и российские ресурсы.

Тульев отметил, что украинскими властями уже создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. «Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало», — добавил он.

В феврале заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обратил внимание на блокировку в стране более сотни российских сайтов. Он рассказал, что их заблокировали из-за иска неизвестного гражданина, который утверждал, что ресурсы распространяют компрометирующую информацию. По мнению Геращенко, такое решение является абсолютным беспределом.