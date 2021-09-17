В партии Зеленского осудили критику законопроекта об олигархах

Арахамия: критика законопроекта об олигархах говорит о неколлегиальном поведении

Депутаты партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» осуждают критику законопроекта об олигархах. Об этом заявил руководитель парламентской фракции политической силы Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, особое возмущение вызывают действия спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, который направил документ на рассмотрение Венецианской комиссии, хотя его просили этого не делать.

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«Господин Разумков не прислушался к мнению фракции, которая выдвигала его на место спикера, где он сейчас сидит. Мне кажется, что это не коллегиальное поведение», — осуждающе сказал Арахамия, намекая на попытки спикера Рады препятствовать принятию закона.

Также парламентарий напомнил о действиях уполномоченной по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая заявила об антиконституционности некоторых положений законопроекта. Он отметил, что такие утверждения безосновательны.

«Денисова это делает умышленно. Она не ездит по тюрьмам, это ее работа, а рассказывает нам, что есть закон об олигархах, который нарушает какие-то права человека», — возмутился представитель президентской партии.

17 сентября комитет Рады по обороне и нацбезопасности поддержал ко второму чтению законопроект про олигархов, в ходе заседания были учтены 13 правок из 1271. В частности, в документ внесли определение «представитель олигарха», расширен термин «участие в политической жизни», в качестве контактов с олигархии будут рассматриваться и телефонные разговоры. При этом обязательство внесения электронных деклараций для олигархов отменили.

В июле закон об олигархах был одобрен Верховной Радой в первом чтении. Согласно документу, олигархам запретят делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателями объектов большой приватизации.