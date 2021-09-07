В Раде объяснили нежелание «нормальных людей» работать в правительстве

На Украине рассказали, что люди не хотят работать чиновниками из-за «мата в "Фейсбуке"»

В кабинете министров Украины в ближайшее время могут начаться кадровые перестановки, однако найти замену этим чиновникам очень сложно. Об этом заявил руководитель парламентской фракции президентской партии Давид Арахамия, передает УНИАН.

По его словам, «многие нормальные люди не хотят идти в министры, чтобы их потом в "Фейсбуке" не материли». Он объяснил, что в данный момент речь идет о трех-четырех кадровых заменах, в связи с чем ведутся переговоры с некоторыми бизнесменами. Однако, отметил он, они отказываются от этих предложений, так как их устраивает уже имеющийся высокий уровень жизни, а также отсутствие хейта в социальных сетях.

Арахамия подчеркнул, что когда намечаются увольнения, работа в правительстве становится неэффективной, а кандидат на вылет полностью теряет авторитет.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о возможных «чистках» в кабинете министров. Он уточнил, что не знает, о ком идет речь, однако к некоторым министрам точно есть вопросы.

В июле сообщалось, что правящая украинская партия «Слуга народа» захотела уволить до конца сентября трех министров, работа которых вызвала у нее серьезные нарекания. Речь идет о министрах обороны, юстиции, а также культуры и информационной политики Андрее Таране, Денисе Малюське и Александре Ткаченко.