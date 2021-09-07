Партия Зеленского отказалась выдвигать кандидатов на выборы мэра Харькова

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не будет выдвигать своего кандидата на выборы мэра в Харькове, которые состоятся 31 октября. Об этом сообщил руководитель парламентской фракции президентской партии Давид Арахамия в ходе брифинга, передает «Украинская правда».

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?

По его словам, отказ политической силы принимать участие в выборах обосновывается отсутствием «сильной кандидатуры» на пост градоначальника Харькова. При этом, как отметил Арахамия, в партии допускают, что кто-то из ее членов пойдет как самовыдвиженец. Однако, добавил он, данное решение уже будет личной ответственностью кандидатов.

Последним мэром Харькова был Геннадий Кернес. Он трижды побеждал на выборах главы города: в 2010, 2015 и 2020 годах.

Мимо него не прошел политический кризис Украины 2014 года. Когда в Донбассе образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, в Харькове появилась Харьковская народная республика. Поначалу Кернес занимал пророссийскую позицию, однако затем отказался от поддержки антимайдановцев, и очень скоро харьковское сопротивление пало.

Несмотря на победу украинской власти в городе, в том же году на Кернеса было совершено покушение, в результате которого он навсегда остался в инвалидном кресле. Он считал, что заказчиком был министр внутренних дел Арсен Аваков, но близкий к нему политик Антон Геращенко заявлял, что организатором покушения был лидер харьковской пророссийской организации «Оплот» Евгений Жилин, позже эмигрировавший в Россию и погибший в перестрелке в Подмосковье в 2016 году.

Инвалидность не мешала его политической карьере. В 2020 году он снова победил, находясь в больнице и даже не принимая участия в избирательной кампании. Однако вскоре, 17 декабря 2020 года, Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Германии. С того момента временно исполняющим обязанности мэра города является секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.