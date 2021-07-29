На Украине таксист назвал Харьков исконно русским городом и вызвал скандал

Украинская студентка Дарья Конох устроила скандал в сети после того, как таксист в Харькове во время поездки назвал город исконно русским и пожаловался на политику властей страны. Сообщение она разместила на странице в Facebook.

По словам девушки, перепалка началась после того, как она решила поговорить на украинском по телефону в салоне автомобиля. Водитель поинтересовался, почему студентка не использует русский, и стал обвинять руководство республики в преступлениях на территории Донбасса.

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«Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить», — написала Конох. В публикации она выложила номер машины и имя водителя, назвав его поведение «концертом». Это вызвало волну негодования со стороны ее подписчиков и украинских активистов. Мужчина был отключен от агрегатора такси.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В июле 2021 года его правомерность подтвердил Конституционный суд, а Верховная Рада отклонила все смягчающие поправки к документу.

Ранее стало известно, что около 65 процентов жителей Украины используют русский язык для повседневного общения. При этом 14,1 процента граждан говорят преимущественно на русском, а 24,2 процента опрошенных используют его в быту наравне с украинским языком.