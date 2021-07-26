На Украине раскритиковали телеканалы за плохую украинскую озвучку

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обвинил телеканалы страны в недостаточных усилиях по защите государственного языка. Об этом сообщается на официальной странице регулятора в Facebook.

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски

В частности, каналы раскритиковали за плохую украинскую озвучку телевизионного контента. «Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель — сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально», — подчеркнули в ведомстве.

В Нацсовете заявили о необходимости штрафов за нарушение языкового законодательства страны и поощрений — за создание качественного украиноязычного контента. Регулятор также призвал телеканалы приложить все усилия для того, чтобы украинский язык «занял свое достойное место в эфирах и на онлайн-площадках как язык успеха, стиля, высокого качества».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень обвинил украинские телеканалы «Интер», «Украина», «ICTV», «Мега», «НТН» и «К1» в нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Отмечается, что секретариат омбудсмена уличил их в показе фильмов и сериалов на русском языке.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, «мова» становится обязательной для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.