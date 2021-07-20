Украинские телеканалы обвинили в показе фильмов и сериалов на русском языке

В секретариате уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Кременя обвинили украинские телеканалы «Интер», «Украина», «ICTV», «Мега», «НТН» и «К1» в нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Соответствующие выводы были сделаны на основании мониторинга эфиров 28 телерадиоорганизаций. Отмечается, что шесть телеканалов были уличены в показе фильмов и сериалов на русском языке. В частности, на канале «Интер» на негосударственном языке транслировали сериалы «Следствие вели» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», а на канале «Мега» — сериалы «Мистическая Украина» и «Секретные территории».

Тарас Кремень заявил, что уже направил в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания письмо с просьбой применить к упомянутым телеканалам «определенные законодательством санкции».

Ранее Нацсовет оштрафовал канал «1+1» почти на 71,5 тысячи гривен (более 195 тысяч рублей) за трансляцию российского сериала «Кухня» на русском языке.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.