На Украине проверят телеканал Фирташа из-за показа советских фильмов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Интер» (принадлежит украинскому миллиардеру Дмитрию Фирташу). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Телеканал проверят из-за показа фильмов с участием артистов, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Отмечается, что трансляция подобных кинолент является нарушением украинского закона «О телевидении и радиовещании».

В частности, речь идет о таких советских фильмах, как «Карнавал», «Пираты ХХ века», «Огарева, 6», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Собачье сердце», «Маленькая Вера», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Гараж» и «Служебный роман».

Ранее Национальный совет Украины оштрафовал телеканал «1+1» украинского миллиардера Игоря Коломойского за показ российского сериала «Кухня» на русском языке. За нарушение законодательства ему придется заплатить почти 71,5 тысячи гривен (более 194 тысяч рублей).

