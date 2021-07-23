Украинский канал показал «Сватов» на русском языке после критики зрителей

Украинский телеканал «1+1» показал сериал «Сваты» на русском языке. Многосерийный фильм пытались украинизировать, однако дубляж раскритиковали зрители.

Отмечается, что телеканалу поступило много сообщений с просьбами оставить сериал в оригинальном виде, так как воспринимать их на украинском зрителям сложно.

Ранее сообщалось, что пользователей сети возмутил украинский перевод комедийного сериала «Сваты». По мнению зрителей, перевод уничтожил «изюминку» шоу и интонацию актеров. «Это ужас! Весь сериал построен на интонациях, голосе актеров, а вы взяли и все испортили», — написала однаиз пользовательница сети.