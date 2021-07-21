Пользователей сети возмутил украинский перевод «Сватов»

Пользователей сети возмутил украинский перевод комедийного сериала «Сваты». Они начали оставлять негативные комментарии на сайте телеканала «1+1».

По мнению зрителей, перевод уничтожил «изюминку» шоу и интонацию актеров. «Это ужас! Весь сериал построен на интонациях, голосе актеров, а вы взяли и все испортили», — написала одна. «Невозможно смотреть "Сватов", это то же самое, что перевести комедии [советских режиссеров Эльдара] Рязанова, [Леонида] Гайдая — никто смотреть не будет. Теряется уникальность сериала, теряете зрителей и рейтинг», — отметила другая. «Серьезно? Нет, ну правда, аж плакать хочется. Не знаю, как еще выразить свои чувства прилично. Лет десять смотрим и тут приплыли», — прокомментировала еще одна.

Ранее зрителей возмутило участие актера и певца Вахтанга Кикабидзе в новом сезоне «Сватов». В то время как одни назвали Кикабидзе великим актером, другие признались, что он никогда не вызывал у них симпатии. Многие комментаторы напомнили о его громких высказываниях и обвинили артиста в русофобии.