Зрителей возмутило участие Кикабидзе в новом сезоне «Сватов»

Зрителей возмутило участие актера и певца Вахтанга Кикабидзе в новом сезоне комедийного сериала «Сваты». Поклонники начали негативно высказываться об артисте в Instagram-аккаунте шоу.

В то время как одни назвали Кикабидзе великим актером, другие признались, что он никогда не вызывал у них симпатии. Многие комментаторы напомнили о его громких высказываниях. «Человек, который с 91 года ничего хорошего о России и россиянах не сказал, кроме дерьма. За что его любить? Или все эти гадости говорил его двойник?», — спросила пользовательница ledi_jenni. «Меня тоже сильно удивило его участие в фильме. Всем хорошо известна его русофобская позиция», — поддержала ditts7. «Предатель и перевертыш, грязно оскорблял всех русских, весь российский народ. А как жратва закончилась, приполз на заработки в российский сериал. Противно!» — написал юзер aleksandr_nikov.

Ранее Кикабидзе признался, что хотел бы разрушить российскую власть, однако ему нужны единомышленники. Артист заявил, что не посещал Россию с 2008 года, поскольку у него «есть гордость». По его словам, он с теплом относится к россиянам, однако не любит политику официальной Москвы. Также певец считает, что жителям России нужно избавиться от советского менталитета.