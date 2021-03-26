Добронравов назвал сроки выхода нового сезона «Сватов»

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов назвал приблизительные сроки выхода нового сезона сериала шоу. Его слова передает портал Teleprogramma.pro.

Артист опроверг слух о том, что седьмая часть телешоу выйдет на экраны 4 июля, подчеркнув, что съемки сезона до сих пор не начались из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса международных границ. Он объявил, что сериал увидит свет только следующей зимой.

«Надеюсь, что с божьей помощью мы этим летом все доснимем. Верю, что будут хоть какие-то послабления. По-любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы», — отметил Добронравов.

Ранее подробности нового сезона телешоу раскрыла актриса Анна Кошмал, снявшаяся в пятом и шестом сезонах «Сватов». Комедийный сериал выходит с 2008 года. Съемки седьмой части были приостановлены из-за пандемии коронавируса.