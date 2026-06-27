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10:18, 27 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме объяснили скрытую выгоду России от паузы в транзите нефти по «Дружбе»

Депутат Журавлев: Нефтепровод «Дружба» может стать предметом торга с Европой
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: David W Cerny / Reuters

Все понимают, что для Германии потеря нефти по «Дружбе» весьма чувствительна, поэтому паузу в транспортировке по этому нефтепроводу можно считать стратегической, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Россия к настоящему времени не подтвердила возобновление в июле транзита казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», остановленного в мае. Об этом рассказал глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

Депутат отметил, что после остановки в мае возобновить транзит невозможно по техническим причинам, и в планах на следующий месяц значится нулевой объем. Вместе с тем, продолжил он, для немецкого НПЗ в Шведте потеря этой нефти весьма чувствительна, и Берлин будет настаивать на возобновлении. Парламентарий также добавил, что транспортировка «Дружбой» была бы для Германии быстрее и значительно дешевле.

«В политическом измерении пауза в транзите выглядит не столько технологической, сколько стратегической. Нефтепровод вполне может стать предметом торга на переговорах, скажем, России и Европы, где Германия играет большую роль. В итоге наиболее вероятный сценарий — маршрут останется замороженным до тех пор, пока политический климат не изменится, а если и возобновится, то в урезанных объемах и на условиях, выгодных Москве», — объяснил Журавлев.

Ранее Москва объясняла остановку транзита нефти по «Дружбе» сократившимися техническими возможностями. В апреле Аккенженов предполагал, что такое решение связано с ударами по российской инфраструктуре, а когда повреждения устранят, прокачка возобновится.

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