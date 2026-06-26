Транзит казахстанской нефти в Германию не возобновится в июле

Казахстан сообщил о невозможности поставок нефти в Германию через Россию в июле

Россия к настоящему времени не подтвердила возобновление в июле транзита казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», остановленного в мае. Об этом рассказал глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

По его словам, вопрос поставок сырья, скорее всего, будет обсуждаться с главой Минэкономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе, которая прилетит в Астану 29-30 июня.

«Лично я думаю, что германский министр, естественно, поднимет данный вопрос, поскольку Казахстан являлся одним из основных поставщиков нефти на завод в Шведт», — сообщил казахстанский министр.

Москва объясняла остановку транзита нефти по «Дружбе» сократившимися техническими возможностями. В апреле Аккенженов предполагал, что такое решение связано с ударами по российской инфраструктуре, а когда повреждения устранят, прокачка возобновится.

Вместе с тем российская сторона ничего не сообщала о возможности возобновления транзита и не называла никаких сроков. С мая казахстанская нефть перенаправляется на другие свободные логистические направления, то есть в российские порты, откуда уже поступает на мировой рынок.

