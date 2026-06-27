Стало известно последствие ажиотажа вокруг топлива

SHOT: В России спрос на 20-литровые канистры для бензина вырос на 60 процентов

В России спрос на 20-литровые канистры для бензина вырос на рекордные 60 процентов за месяц. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Водители ринулись за тарой, спровоцировав на нее повышенный спрос. Также емкости сейчас активно скупают спекулянты — на перепродажу. Это привело к еще большим очередям на заправках и огромному росту цен на сами канистры», — говорится в сообщении.

При этом емкости большего объема покупают еще чаще. 30-литровые канистры подорожали за июнь на 77 процентов, а 50-литровые — на 23 процента. Утверждается, что эксперты связывают рост спрос с «искусственным ажиотажем вокруг топлива».

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что дефицит топлива в России носит искусственный характер, поскольку необходимые для потребления объемы бензина имеются. Он описал происходящее в топливной сфере словами «кто-то хочет наварить на ровном месте».