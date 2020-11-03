Появилось сообщение о смерти мэра Харькова Кернеса

В украинском сегменте Telegram появились сообщения о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Официальных подтверждений данной информации пока нет. Вместе с тем глава пресс-службы Харьковского городского совета Юрий Сидоренко опроверг слухи о смерти политика. «Не ведитесь на всякую ******», — сказал он.

3 ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что Кернес, победивший на местных выборах, готовится к возвращению в Харьков. Сообщалось, что политик запишет специальное видеообращение по этому случаю.

Ранее стало известно о том, что заразившийся коронавирусом Кернес выздоравливает. Еще в середине октября Сидоренко рассказал, что информация об ухудшении состояния здоровья мэра не соответствует действительности.

17 сентября Кернес вылетел в Германию на борту Bombardier Challenger 604, который прибыл за ним из Нюрнберга. До этого у политика был диагностирован коронавирус. По словам Сидоренко, Кернеса доставили в самолете в специальной «противоковидной» капсуле. Политик не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и постоянно находился в сознании.

Кернес подтвердил заражение вирусом и вызванное им двустороннее воспаление легких, но опроверг сообщения об отеке мозга или коме. Сейчас мэр Харькова находится в берлинской клинике «Шарите» (Charite).