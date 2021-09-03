На Украине обратили внимание на неконституционность закона об олигархах

Некоторые нормы законопроекта об олигархах, который вскоре будет рассматриваться Верховной Радой во втором чтении, противоречат положениям Конституции, что приведет к нарушению прав и свобод украинских граждан. Об этом написала уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова в письме к спикеру парламента Дмитрию Разумкову, сообщает «Интерфакс-Украина».

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По ее словам, представленный документ законопроекта наделяет президента Украины и Совет национальной безопасности и обороны не предусмотренными основным законом полномочиями, что может привести к несправедливым решениям из-за злоупотребления властью. Кроме того, Денисова обратила внимание на ущемление прав граждан в зависимости от их финансового благополучия, а также давление на СМИ.

Поэтому, отметила уполномоченная по правам человека, в случае принятия данного закона она будет вынуждена представить документ в Конституционный суд Украины. Денисова также заявила, что с целью недопущения нарушений прав граждан документ стоит направить на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

1 июля закон об олигархах был одобрен Верховной Радой в первом чтении. Согласно документу, олигархом на Украине следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Олигархам запрещается делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателями объектов большой приватизации.

Законопроект внес в парламент Зеленский. Глава государства отметил, что Киев начал бороться с теми, кто долгие годы наносил по Украине удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости.