В Европе рассказали о разочарованности Байдена реформами Зеленского

Эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель поделился мнением о том, что президент США Джо Байден оттягивал первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за разочарованности результатами внутренних реформ на Украине. Об этом сообщается на сайте Европейского совета по международным отношениям.

По его словам, администрация Байдена осталась недовольна итогами «борьбы с олигархами», которую президент Украины инициировал в начале этого года. Зеленский, по мнению аналитика, вместо проведения институциональных преобразований в судебной системе и правоохранительных органах ограничился деятельностью органов исполнительной власти.

Грессель напомнил, что основным условием противодействия реализации «Северного потока-2» со стороны США и основным требованием МВФ была реформа «коррумпированной компании "Нафтогаз"». Замена ее гендиректора на исполняющего обязанности министра энергетики, по словам аналитика, стала причиной ухода в отставку всего наблюдательного совета.

Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал встречу Зеленского и Байдена преданностью США Украине. По его словам, США являются надежным партнером для Украины и полностью поддерживают ее внешнеполитические устремления в антироссийском направлении.

1 сентября президент США и президент Украины провели переговоры в очном формате в Белом доме, которые длились около двух часов. По итогам встречи стороны выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», так как увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, лидеры двух стран договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую агрессию.