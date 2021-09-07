На Украине раскрыли совет Байдена Зеленскому

Президент США Джо Байден мог дать совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по взаимодействию с Россией. Об этом бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «Наш».

Он раскрыл содержание наставления, которое, по его мнению, могло прозвучать во время переговоров глав двух государств. Политик отметил, что американский лидер мог рекомендовать президенту Украины вести диалог с российской стороной. «Думаю, что за закрытыми дверями Байден сказал Зеленскому, что решить проблему Украины без России невозможно», — подчеркнул Мураев.

По словам экс-депутата, это могло стать причиной заявлений Киева о возможности встречи украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным. При этом он добавил, что их переговоры могут состояться до Нового года.

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В этом контексте Мураев также вспомнил о недавних визитах канцлера Германии Ангелы Меркель в США и Россию, которые она совершила перед поездкой на Украину. «Меркель не просто так ездила сначала к Байдену, потом должна была приехать к Зеленскому, но потом почему-то заехала к Путину. Они согласовывали позиции», — объяснил политик.

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко рассказал, что подготовка встречи украинского и российского президентов проходит на самом высоком уровне. В России не стали отрицать возможность ее проведения, однако указали на то, что по линии администрации она далека от согласования.

1 сентября президенты США и Украины провели переговоры в Вашингтоне. По итогам встречи лидеры двух государств выступили против строительства российского газопровода «Северный поток-2», назвав его угрозой энергетической безопасности Европы, а также договорились продолжать попытки привлечь Россию к ответственности за «агрессию».