Бывший глава ЦРУ назвал встречу Зеленского и Байдена преданностью США Украине

США являются надежным партнером для Украины и полностью поддерживают их внешнеполитические устремления на антироссийском направлении. Об этом заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью американской радиостанции «Голос Америки» (русскоязычное издание объявлено в России СМИ-иноагентом) в Грузии.

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По его словам, преданность США интересам Киева продемонстрировала недавняя встреча президента страны с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которой лидеры договорились укреплять сотрудничество по всем стратегическим направлениям. Бывший глава спецслужбы подчеркнул, что для визита Зеленского в Вашингтон давно назрела необходимость.

«Для этого были причины. Это было демонстрацией глубины преданности США Украине в то время, когда российские военные, представители России и сепаратисты находятся на юго-востоке Украины и до сих пор оккупируют Крым», — сказал Петреус.

Ранее Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком НАТО со времен холодной войны». Он заявил, что приход Путина к власти стал для Североатлантического альянса «новым поводом жить», а политика российского лидера помогла США «во многом остаться опорой» для ряда стран мира.

Петреус покинул пост директора ЦРУ в 2012 году. Как сообщало издание The New York Times, в 2015 году он был приговорен к двум годам испытательного срока и штрафу за предоставление автору его биографии тайной информации о работе ЦРУ.