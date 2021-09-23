На Украине приняли скандальный закон о «деолигархизации»

Верховная Рада проголосовала за принятие закона об олигархах во втором чтении

Верховная Рада приняла во втором, решающем чтении законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на результаты голосования.

По данным портала, за принятие документа проголосовали 279 депутатов, подавляющее большинство из них являются членами пропрезидентской фракции «Слуга народа». Против инициативы выступили и воздержались депутаты от «Европейской солидарности», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Батькивщины».

Законопроект «О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)» был внесен на рассмотрение в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским 1 июля. Согласно документу, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Таким людям будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий, быть покупателями объектов большой приватизации, владеть СМИ.

После первого чтения к проекту закона было подано более 1,2 тысячи правок. Оппозиция критиковала инициативу за возможность наделить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) внесудебным правом решать, кого следует признавать олигархом. По мнению противников этой идеи, таким образом окружение президента сможет установить неограниченный контроль за политической жизнью страны.

Ранее источник «Страны.ua» в «Слуге народа» сообщил о возможной инсценировке покушения на советника президента Сергея Шефира и связал ее с принятием закона о «деолигахизации». Он указал, что президент, заявляя о причастности бизнеса к нападению, желает заставить Верховную Раду как можно скорее принять выгодный ему законопроект. «Говорить, что олигархи решили расстрелять Шефира, — тоже, мягко говоря, странно. Кто, например? [Игорь] Коломойский? [Ренат] Ахметов? [Виктор] Пинчук? Не смешите, если б заказали олигархи — киллер не стрелял бы только в водителя», — рассказал инсайдер.