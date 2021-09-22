Стало известно о разногласиях Зеленского с пережившим покушение советником

«Страна.ua»: Сергей Шефир находился в разногласиях с Владимиром Зеленским перед покушением

Президент Украины Владимир Зеленский находился в разногласиях со своим советником Сергеем Шефиром, который 22 сентября пережил покушение со стороны неизвестных. Об этом стало известно изданию «Страна.ua» от представителя от правящей партии «Слуга народа», который пожелал остаться анонимным.

По его словам, помощник главы государства открыто критиковал законопроект украинского лидера о борьбе с олигархами и считал, что в нынешней интерпретации он принесет государству серьезный ущерб. Этот факт, как отмечает источник, делает нелогичной версию о нападении по заказу представителей крупного бизнеса.

«Говорить, что олигархи решили расстрелять Шефира, — тоже, мягко говоря, странно. Кто, например? [Игорь] Коломойский? [Ренат] Ахметов? [Виктор] Пинчук? Не смешите, если б заказали олигархи — киллер не стрелял бы только в водителя», — считает парламентарий.

Он также указал, что часть депутатов «Слуги народа» считают произошедшую атаку инсценировкой, чтобы побудить их как можно скорее принять закон о «деолигархизации», изменения в Налоговый кодекс и отправить в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. «Во фракции озадачены: если в Шефира реально стреляли и это не "постанова" перед завтрашним голосованием по олигархам — что тогда с нами могут сделать?» — добавил инсайдер.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоял за атакой. При этом советник главы его офиса Михаил Подоляк предположил, что нападение могло быть связано с борьбой украинского лидера против олигархов.

Шефир был назначен на должность первого помощника президента Украины в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский.